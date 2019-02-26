"Боевики активизируются, потому что украинские военные могут теперь им ответить с ПТРК" - эксперт

Фото: ООС

Оккупанты в Донбассе активизировались, потому что хотят улучшить свои позиции. А также сохранить за собой огневую инициативу на участках линии разграничения. Об этом Gazeta.ua рассказал Константин Машовец, эксперт центра "Информационный сопротивление".

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"Одним из факторов оживления у боевиков является использование украинскими войсками ПТРК. Они и подобные имзасобы дают возможность эффективно бороться с бронированными объектами противника. Если раньше наши военные часто сталкивались с обстрелами из боевых бронированных машин оккупантов, с их штатного вооружения, с БМП, БТР, иногда из танков. так теперь боевикам будет сложнее прибегать к такому, потому что наши могут ответить с ПТРК", - объясняет эксперт.

И добавляет, что насыщение передней линии обороны противотанковыми ракетными комплексами является большим преимуществом для Вооруженных сил.

В зоне проведения операции Объединенных сил продолжается обострение: боевики не перестают обстреливать украинских военных из оружия, которая запрещена минского договоренностями. На обоих направлениях ситуация остается напряженной.