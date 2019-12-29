Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия - пресс-центр ООС

Пресс-центр ООС: Потерь среди украинских военных нет. Фото: Корреспондент

28 декабря на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Три обстрела наших позиций зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток". А именно вблизи Широкино - с ручного противотанкового гранатомета. У Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного - с автоматических гранатометов.

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5 обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север".

В районе населенного пункта Крымское - из вооружения БМП.

Рядом с Орехово - с миномета калибра 120 мм - 5 мин.

Трижды нарушили режим тишины вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня может произойти освобождение незаконно удерживаемых украинцев на оккупированных РФ территориях Донбасса.