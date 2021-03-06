Боевики 7 раз нарушали "тишину" и ранили украинского военного

Оккупанты нарушали режим тишины 7 раз. Фото: РБК

За минувшие сутки оккупанты 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе и ранили воина.

Как сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, вблизи поселка Пески боевики открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у населенного пункта Широкино. Возле Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета враг обстреливал украинские позиции вблизи Талаковки. В пригороде Марьинки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из снайперского оружия", - рассказала пресс-служба.

В результате 1 украинский военный получил огнестрельное ранение. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

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По состоянию на 7:00 6 марта нарушений режима тишины не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 4 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Рядом с Водяным, что недалеко от Донецка, противник бил в направлении позиций украинских защитников со 120 мм миномет. С минометов этого же калибра оккупанты обстреляли наши позиции неподалеку Водяного, что на Приазовье.