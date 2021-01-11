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понедельник, 11 января 2021 18:55

Боевики 6 раз нарушили режим тишины

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Боевики 6 раз нарушили режим тишины
Оккупанты обстреляли украинских военных. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета, а возле Авдеевки с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Песков противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

В результате вражеских обстрелов военный ВСУ погиб. На обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

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Неподалеку Красногоровки обнаружили пролет вражеского беспилотника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. БПЛА обезвредили.

Кроме того, саперы ГСЧС разминировали почти 2 га территории и передали на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

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