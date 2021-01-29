Боевики 5 раз нарушили тишину на Донбассе: есть раненые

Сообщили последние новости с Донбасса. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко Водяного враг применил квадрокоптер и сбросил два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате 2 наших военных получили осколочные ранения. Их доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное.

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Вблизи опытно боевики совершили несколько выстрелов из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - с ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.

Кроме того, сегодня саперы ДСНС разминировали более 6 га территории и передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

За прошедшие сутки, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.