Боевики 21 раз обстреляли украинских воинов: есть потери

Украинский военный погиб во время обстрелов боевиков. Фото: mil.gov.ua)

5 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Украинский военный погиб, еще один ранен.

Противник целил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД" боевики стреляли 16 раз вблизи Талаковки, Новогнатовки, Водяного, Лебединского, Новотроицкого, Верхнеторецком, Авдеевки, Павлополя, Пищевика.

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В районе группировки "ПІВНІЧ" противник совершил 5 обстрелов у Зайцевого, Южного, Золотого, Новгородского.

С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим тишины в районе Павлополя и Водяного. Стреляли из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

Россияне завершают формирование новых дивизий у границ с Украиной. Этот процесс начали в 2015-м. Угрозы России внесли в Военную доктрину. Их необходимо отслеживать и нейтрализовать в случае необходимости.