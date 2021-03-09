Боевики 18 раз нарушили режим тишины

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С начала суток на Донбассе боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, в пригороде Авдеевки, Лебединского и Южного враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает штаб ООС.

У Троицкого российские наемники совершили обстрелы из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Неподалеку Красногоровки, Песков, Новозвановки, Золотого-4 и Опытного оккупант использовал миномет 120-го и 82-го калибра и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На действия противника украинские защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали более 4 га территории и передали на уничтожение 32 взрывоопасных предмета.

8 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.