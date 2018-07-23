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понедельник, 23 июля 2018 08:25

Боевик рассказал, кто расстрелял троллейбус в Донецке

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В сети поделились рассказом одного из боевиков ДНР Дениса Лотова.

Он рассказывает о том, что в 2015 году расстрел троллейбуса в Донецке совершили русские казаки, - пишет "Апостроф".

Видео пользователь "Фосфорная Горловка" опубликовал в Twitter.

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Автор: apostrophe.ua
  Боевик поделился рассказом в сети
Боевик поделился рассказом в сети

"На самом деле там было вот что. Были разборки между" Оплот "и казаками. В общем, кто-то в кого-то что-то отжал. Казаки приехали наказывать и из миномета стреляли по оплотовский базе. Но стрелять они хе * ово умеют, поэтому промазали и попали по остановке, по этому троллейбуса ... Срочно сами раздули из этого историю о том, как укроп убили мирных жителей ", - рассказал боевик.

В результате обстрела троллейбуса в Донецке в января 2015 года погибли 13 человек.

В течение суток 21 июля противник 15 раз открывал огонь по позициям украинских войск, потерь в рядах ВСУ нету.

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Дата
23
июля

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