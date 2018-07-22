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воскресенье, 22 июля 2018 09:14

Боевики провоцировали украинских воинов запрещенным оружием

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Боевики провоцировали украинских воинов запрещенным оружием
Боевики открывали огонь из запрещенных минометов. Фото: ДАН

В течение суток 21 июля противник 15 раз открывал огонь по позициям украинских войск, потерь в рядах ВСУ нету.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкино. Наряду с этим, противник в районах Лебединского и Талаковки применил 82-мм минометы. Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово", - сообщили в штабе.

Там добавили, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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20 июля оккупанты в Донецкой области обстреляли пограничников противотанковой управляемой ракетой.

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