Боевик обратился к украинцам с просьбой о помощи

Боевик ДНР обратился к украинцам за финансовой помощью и в помощи по оформлению документов, поскольку у него обнаружили ВИЧ.
Об этом написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.
Боевик переехал из Мариуполя в Донецк в самом начале войны, а после выявления заболевания его из незаконных группировок комиссовали. Он интересуется, куда можно "пойти служить".
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"Здесь парень из Мариуполя воевал и сейчас нуждается в помощи. Заболел, с паспортом проблемы, с жильем, нет помощи. Вот такие дела, а вы все о выборах", - написал Штирлиц.
Подразделение 30-й механизированной бригады им. Князя Константина Острожского в Донбассе уничтожило камаз и БМП противника. Враг попытался вытащить сгоревшие остатки КамАЗа бронемашиной типа БМП. Украинцы тоже ее уничтожили.
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