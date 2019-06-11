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вторник, 11 июня 2019 08:12

Боевик обратился к украинцам с просьбой о помощи

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Боевик ДНР обратился к украинцам за финансовой помощью и в помощи по оформлению документов, поскольку у него обнаружили ВИЧ.

Об этом написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

Боевик переехал из Мариуполя в Донецк в самом начале войны, а после выявления заболевания его из незаконных группировок комиссовали. Он интересуется, куда можно "пойти служить".

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"Здесь парень из Мариуполя воевал и сейчас нуждается в помощи. Заболел, с паспортом проблемы, с жильем, нет помощи. Вот такие дела, а вы все о выборах", - написал Штирлиц.

 
В комментариях пользователи предложили боевику лечиться за счет "системы здравоохранения ДНР" или попытаться выстроить политическую карьеру от оппозиционных сил на фоне желания властей "договориться о мире".

Подразделение 30-й механизированной бригады им. Князя Константина Острожского в Донбассе уничтожило камаз и БМП противника. Враг попытался вытащить сгоревшие остатки КамАЗа бронемашиной типа БМП. Украинцы тоже ее уничтожили.

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Дата
11
июня

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