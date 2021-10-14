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четверг, 14 октября 2021 04:38

"Близка к нестабильной" - в ОБСЕ оценили ситуацию на востоке Украины

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&quot;Близка к нестабильной&quot; - в ОБСЕ оценили ситуацию на востоке Украины
В ОБСЕ оценили ситуацию на Донбассе. Фото: Укринформ

Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения на востоке Украины считается "близкой к нестабильной".

За последние две недели наблюдалось незначительное снижение количества нарушений режима прекращения огня, говорится в сообщении для печати Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Микко Киннунен после встречи Трехсторонней контактной группы.

Участники встречи "были проинформированы об инциденте, который произошел на участке разведения Золотое - Первомайск. "На данном этапе важно избегать эскалации, а также принимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем", - отметил спецпредставитель ОБСЕ.

Участники рабочей группы по безопасности ТКГ "обсудили пути сокращения силовых действий вдоль линии соприкосновения с целью избежать жертв среди гражданского населения и военнослужащих, а также предотвратить повреждение гражданской инфраструктуры". "К сожалению, участники не пришли к единой позиции", - говорится в сообщении.

Политическая рабочая группа продолжила обсуждение проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями.

Экономическая рабочая группа "сосредоточилась на вопросах, связанных с водоснабжением отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)". В этом контексте особое внимание было уделено предприятию "КП Вода Донбасса" и его деятельности в ОРДО. Кроме того, участники обсудили пенсионные выплаты, а также экологические вопросы.

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Оккупанты продолжают стягивать танки и другую военную технику на Донбасс вопреки договоренностям об отводе. Зафиксировали три танка неустановленного типа в нарушении линий отвода.

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