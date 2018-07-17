"Благодарные" жители Донецка осквернили могилы боевиков

Жители оккупированных территорий ДНР совершают вандализм на местных кладбищах.
Разрушены 18 могил и 8 крестов на Чулковскому (Алексеевском) кладбище в Донецке, передает Depo.Донбас.
На кладбище № 3 Зугреса, на "Аллее славы погибших ополченцев" вандалы разгромили 6 могил. Также повредили или полностью уничтожили более 25 памятников на кладбище в Макеевке.
"Весной текущего года на целом ряде кладбищ ДНР зафиксированы случаи вандализма и осквернения могил, а также надругательства над "государственными символами" ДНР. За несколько месяцев это явление приобрело угрожающий системный характер. На кладбищах "Южное" и "6-Капитальная" и на других кладбищах ДНР разрушены могилы, несколько раз крали "флаг" ДНР с "Аллеи славы погибших защитников Донбасса", - сообщают оккупанты.
Террористические "власти" ДНР заявили, что на оккупированной территории не происходили подобные преступления, а тенденции последних месяцев носят поистине угрожающий характер".
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Жители временно оккупированных территорий объясняют ситуацию по-своему:
"Просто республику много стали ненавидеть. Розчаровалися".
На Донбассе боевики в течение выходных потерпели небоевых потерь. У террористов трое ликвидированных.
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