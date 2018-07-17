"Благодарные" жители Донецка осквернили могилы боевиков

Фото: dn.depo.ua

Жители оккупированных территорий ДНР совершают вандализм на местных кладбищах.

Разрушены 18 могил и 8 крестов на Чулковскому (Алексеевском) кладбище в Донецке, передает Depo.Донбас.

На кладбище № 3 Зугреса, на "Аллее славы погибших ополченцев" вандалы разгромили 6 могил. Также повредили или полностью уничтожили более 25 памятников на кладбище в Макеевке.

"Весной текущего года на целом ряде кладбищ ДНР зафиксированы случаи вандализма и осквернения могил, а также надругательства над "государственными символами" ДНР. За несколько месяцев это явление приобрело угрожающий системный характер. На кладбищах "Южное" и "6-Капитальная" и на других кладбищах ДНР разрушены могилы, несколько раз крали "флаг" ДНР с "Аллеи славы погибших защитников Донбасса", - сообщают оккупанты.

Террористические "власти" ДНР заявили, что на оккупированной территории не происходили подобные преступления, а тенденции последних месяцев носят поистине угрожающий характер".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Донецк пришел в упадок в российской оккупации: показали свежие фото города

Жители временно оккупированных территорий объясняют ситуацию по-своему:

"Просто республику много стали ненавидеть. Розчаровалися".

На Донбассе боевики в течение выходных потерпели небоевых потерь. У террористов трое ликвидированных.