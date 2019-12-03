Били из гранатометов и пулеметов: как пережили сутки на Донбассе

С начала 3 декабря террористы огневой активности на Донбассе не проявляли. Фото: tvc.ru

2 декабря боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПІВНІЧ" российские оккупационные войска вели огонь вблизи Луганского, сообщают в штабе ООС.

В районе группировки "СХІД" зафиксировали 4 вражеских обстрелов неподалеку Павлополя, Старогнатовки, Лебединского и Авдеевки.

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Ни один украинский военнослужащий в результате обстрелов не пострадал.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

В селе Крынычки Гощанского района Ровенской области попрощались с погибшим военным Алексеем Капустяном. 29 ноября его убил снайпер в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области. С началом войны Капустян добровольцем вступил во 2-й батальон территориальной обороны "Горынь". В его составе участвовал в боях под Иловайском, вместе с 8-м армейским корпусом при угрозе окружения выходил на территорию, подконтрольную Украины.