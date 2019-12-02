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понедельник, 02 декабря 2019 19:23

Попрощались с погибшим бойцом Алексеем Капустяном
8

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Похоронили Алексея Капустяна
Фото: Rivne1
Похоронили Алексея Капустяна
Похоронили Алексея Капустяна
Похоронили Алексея Капустяна
Похоронили Алексея Капустяна

В с. Крынычки Гощанского района Ровенской обл. попрощались с погибшим военным Алексеем Капустяном.

29 ноября его убил снайпер в районе поселка Водяное Волновахского р-на Донецкой обл., Сообщает Rivne1.

С началом войны Капустян добровольцем вступил во 2-й батальон территориальной обороны "Горынь". В его составе участвовал в боях под Иловайском, вместе с 8-м армейским корпусом при угрозе окружения выходил на территорию, подконтрольную Украины.

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После службы в 30-й ОМБр в 2016 г. перешел в 130-й отдельный разведывательный батальон. Служил в роте огневой поддержки. Затем он перевелся в 24-ю отдельную механизированную бригаду, в которой служил сержантом в должности главного сержанта 2-го взвода 1-й роты. В ноябре этого года подписал с ВСУ новый контракт.

У Алексея Капустяна остались мать, брат и дочь.

В течение суток 29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный. Это произошло во время выполнения боевой задачи. Смертельного ранения получил Алексей Капустян - 26-летний военнослужащий из села Кринички на Ровенщине.

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Дата
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