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воскресенье, 06 октября 2019 17:09

Билецкий с ветеранами прибыли на Луганщину для защиты Золотого

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Билецкий с ветеранами прибыли на Луганщину для защиты Золотого
Билецкий обещает защищать Золотое в случае отвода войск. Фото: скриншот

В Золотое Луганской области прибыли ветераны ООС с лидером Нацкорпуса Андреем Билецким и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск.

"Сегодня мы здесь, всего километр остался к Золотому. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин с Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинцев Золотого", - сказал Белецкий в видеообращении, которое опубликовали в YouTube.

По словам лидера Нацкорпуса, ветераны, которые в 2014-м взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня на свою родную землю в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

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"Если свою прямую обязанность - защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли - не выполняет президент, власть, того его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, которое никогда не покинем", - отметил Белецкий.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик озвучил дату разведения войск на линии разграничения в Золотом и Петровском. По его словам, оно начнется 7 октября.

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Дата
06
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