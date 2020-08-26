Без боевых потерь: в штабе ООС рассказали о результатах месяца перемирия

В штабе подвели выводы месяца перемирия. Фото: Главком

Завершается первый месяц с начала действия режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

За первый месяц перемирия ВСУ не понесли боевых потерь, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

На большинстве участков ответственности украинских сил нарушений со стороны сепаратистов не фиксировали, но местами были задокументированы провокационные единичные неприцельно выстрелы.

Также в течение месяца не зафиксировали ни одного случая применения тяжелого вооружения.

"Украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы предоставить адекватный отпор в случае угрозы их жизни или здоровью ", - добавили в штабе.

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