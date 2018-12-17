Беспилотник ОБСЕ зафиксировал под Луганском две гаубицы оккупантов

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал в районе оккупированного Луганска две гаубицы боевиков российско-оккупационных формирований.

Гаубицы 2A36 "Гиацинт-Б" калибра 152 миллиметра были замечены 13 декабря вблизи населенного пункта Новое западнее Луганска, что является нарушением Минских договоренностей, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Украинская сторона СЦКК констатировала, что такие действия оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать "Минск".

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22 августа участники Трехсторонней контактной группы в Минске согласовали бессрочное прекращение огня с 29 августа в связи с началом учебного года. "Школьное перемирие"стало уже 16-м с начала войны в Донбассе. Как и все предыдущие перемирия, оно было нарушено боевиками российско-оккупационных формирований в первый же день.