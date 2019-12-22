"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета

Участники не верят в обвинения. Фото: Facebook

На Майдане Независимости в Киеве начался музыкальный марафон "Белыми нитками" в поддержку подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугар.

Организаторы акции уверены, что арестованных несправедливо удерживают за решеткой. Об этом пишут в Facebook.

"Творческое сообщество Украины - музыканты, художники, общественные деятели - возмущены этой ситуацией. Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Павла Шеремета. Мы считаем, что доказательств для обвинения недостаточно, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества. Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!", - говорится в их сообщении.

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В марафоне принимают участие около 20 украинских певцов и музыкальных групп. Среди них "Мотор'ролла", "Фиолет", "Мандри", "Нумер 482", "TaRuta", "Пирятин", "Pushkin Klezmer Band" & "Toporkestra", Pidkaura, Иван Лень и Владимир Шерстюк с "Kozak System".

К акции присоединились волонтеры, военные, адвокаты и родственники заключенных. Угощают кофе и чаем.

Концерт продлится до 22:00.

Украинские музыканты сняли ролик в поддержку обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.