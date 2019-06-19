Bellingcat опубликовала имена причастных к катастрофе MH17

Причастным к трагедии также называют российского генерала Сергея Дубинский ("Хмурый"). Фото: delo.ua

Инициативная группа Bellingcat обнародовала имена причастных к катастрофе MH17.

В числе ответственных за катастрофу журналисты называют Игоря Гиркина ( "Стрелков"), который в 2014 году был одним из основных главарей боевиков на Донбассе - сообщили в отчете Bellingcat.

Предполагается, что Гиркин знал о переброске "Бука" и тесно сотрудничал с ответственными за его передвижения на оккупированной территории.

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Причастным к трагедии также называют российского генерала Сергея Дубинского ( "Хмурый"), который просил доставить "Бук" для противодействия украинской авиации. Предполагается, что он координировал передвижения ракетного комплекса 17 июня в день катастрофы MH17, а также участвовал в обратном опрокидывании его на территорию России. Кроме того, именно Дубинский распорядился обеспечить охрану "Бука" на пусковой точке в районе Снежного. Предполагается, что "Хмурый" сыграл ключевую роль в решении сбить самолет, приняв его за военное судно.

Также в числе причастных:

Олег Юлдашович Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф",

Леонид Владимирович Харченко, позывной "Крот",

Эдуард Машутович Гилазов, позывной "Рязань",

Олег Анатольевич Шарпов, позывной "Змей",

Игорь Николаевич Безлер, позывной "Бис",

Сергей Сергеевич Поваляев, позывной "Боцман",

Валерий Александрович Стельмах, позывные "Наемник" и "Батья",

Игорь Иванович, Украинец, позывной "Минер",

Александр Сергеевич Ходаковский, позывной "Скиф",

Александр Александрович Семенов, прозвище "(Сан) Саныч"

Российские журналисты нашли очередное подтверждение причастности военных РФ к сбития самолета рейса МН17 над Донбассом летом 2014 года.