Bellingcat опубликовала имена причастных к катастрофе MH17

Инициативная группа Bellingcat обнародовала имена причастных к катастрофе MH17.
В числе ответственных за катастрофу журналисты называют Игоря Гиркина ( "Стрелков"), который в 2014 году был одним из основных главарей боевиков на Донбассе - сообщили в отчете Bellingcat.
Предполагается, что Гиркин знал о переброске "Бука" и тесно сотрудничал с ответственными за его передвижения на оккупированной территории.
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Причастным к трагедии также называют российского генерала Сергея Дубинского ( "Хмурый"), который просил доставить "Бук" для противодействия украинской авиации. Предполагается, что он координировал передвижения ракетного комплекса 17 июня в день катастрофы MH17, а также участвовал в обратном опрокидывании его на территорию России. Кроме того, именно Дубинский распорядился обеспечить охрану "Бука" на пусковой точке в районе Снежного. Предполагается, что "Хмурый" сыграл ключевую роль в решении сбить самолет, приняв его за военное судно.
Также в числе причастных:
Олег Юлдашович Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф",
Леонид Владимирович Харченко, позывной "Крот",
Эдуард Машутович Гилазов, позывной "Рязань",
Олег Анатольевич Шарпов, позывной "Змей",
Игорь Николаевич Безлер, позывной "Бис",
Сергей Сергеевич Поваляев, позывной "Боцман",
Валерий Александрович Стельмах, позывные "Наемник" и "Батья",
Игорь Иванович, Украинец, позывной "Минер",
Александр Сергеевич Ходаковский, позывной "Скиф",
Александр Александрович Семенов, прозвище "(Сан) Саныч"
Российские журналисты нашли очередное подтверждение причастности военных РФ к сбития самолета рейса МН17 над Донбассом летом 2014 года.
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