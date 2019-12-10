Балух и Карпюк будут проверять украинские тюрьмы

Первый совместный мониторинговый визит состоится в Лукьяновское СИЗО Фото: 5.ua

Бывшие политзаключенные Николай Карпюк и Владимир Балух работать в офисе украинского омбудсмена.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет Радио Свобода.

"В ближайшее время Николая Карпюка, возглавляющий общественную организацию" Украинский центр предотвращения пыток "моим приказом будет назначен членом Экспертного совета при Уполномоченном ВРУ по правам человека, а Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном", - написала Денисова в Facebook.

С Карпюком и Балухом подписали меморандум о сотрудничестве в части предотвращения пыток в местах несвободы. Первый совместный мониторинговый визит состоится в Лукьяновское СИЗО.

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"Уверена, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет обеспечить и защитить права наших граждан, находящихся в местах несвободы, в том числе на территории РФ, части временно оккупированного Донбасса и временно оккупированного Крыма", - добавила Денисова.

Осужденные Россией Николай Карпюк и Владимир Балух были среди 35-ти украинском, которые вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена содержащимися гражданами между Украиной и Россией.