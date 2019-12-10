Балух и Карпюк будут проверять украинские тюрьмы

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
Просмотров: 9
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1710
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 693
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 540
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 225
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4392
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9594
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20043
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6858
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Фото
Все фото
7
5
14
28
7
Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой
Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой
В Киеве попрощались с погибшим полковником &quot;Альфы&quot; СБУ Дмитрием Каплунов
В Киеве попрощались с погибшим полковником "Альфы" СБУ Дмитрием Каплунов
Что говорят на Банковой о &quot;нормандской встрече&quot;
Что говорят на Банковой о "нормандской встрече"
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Гибель каждого бойца в зоне ООС - большая потеря: провели Дениса Волочаева
Гибель каждого бойца в зоне ООС - большая потеря: провели Дениса Волочаева
Видео
Все видео
ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе
ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Помним: имена всех воинов, погибших в ноябре на Донбассе
Помним: имена всех воинов, погибших в ноябре на Донбассе
Дело бронежилетов: Марченко снизили сумму залога
Дело бронежилетов: Марченко снизили сумму залога
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1098
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9594
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2556
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2682
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6858
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 558
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
вторник, 10 декабря 2019 15:39

Балух и Карпюк будут проверять украинские тюрьмы

  Комментировать
Балух и Карпюк будут проверять украинские тюрьмы
Первый совместный мониторинговый визит состоится в Лукьяновское СИЗО Фото: 5.ua

Бывшие политзаключенные Николай Карпюк и Владимир Балух работать в офисе украинского омбудсмена.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет Радио Свобода.

"В ближайшее время Николая Карпюка, возглавляющий общественную организацию" Украинский центр предотвращения пыток "моим приказом будет назначен членом Экспертного совета при Уполномоченном ВРУ по правам человека, а Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном", - написала Денисова в Facebook.

С Карпюком и Балухом подписали меморандум о сотрудничестве в части предотвращения пыток в местах несвободы. Первый совместный мониторинговый визит состоится в Лукьяновское СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бьют и отказывают в медосмотре - украинского узника пытают в РФ

"Уверена, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет обеспечить и защитить права наших граждан, находящихся в местах несвободы, в том числе на территории РФ, части временно оккупированного Донбасса и временно оккупированного Крыма", - добавила Денисова.

Осужденные Россией Николай Карпюк и Владимир Балух были среди 35-ти украинском, которые вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена содержащимися гражданами между Украиной и Россией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Балух и Карпюк будут проверять украинские тюрьмы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Историку дали 10 лет за запрещенную литературу

Журнал с обнаженной актрисой на обложке раскупили за день

В Одессе неизвестные захватили медицинский университет

Самое читаемое
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 20902
Доллар стремительно дешевеет
Доллар стремительно дешевеет Просмотров: 20520
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
 1 Просмотров: 18468
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 9414
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9378
Донбасс
Встречу Зеленского и Путина прервал Макрон: в Кремле рассказали детали
Встречу Зеленского и Путина прервал Макрон: в Кремле рассказали детали Просмотров: 531
Погибший Дмитрий Каплунов был свидетелем по делам Майдана
Погибший Дмитрий Каплунов был свидетелем по делам Майдана Просмотров: 378
Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой
Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой
7
 Просмотров: 558
Боевики выразили недовольство "нормандскими переговорами"
Боевики выразили недовольство "нормандскими переговорами" Просмотров: 648
Боевики выдвигают новые условия Украине
Боевики выдвигают новые условия Украине Просмотров: 846
Больше всего комментируют
15
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
5
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
4
На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный
4
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
3
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
Голосов: 4361
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua