Байдена просят взяться за донецкую пыточную "Изоляция"

Президента просят ввести санкции против причастных к "Изоляции". Фото: facebook.com/Станислав Асеев

Правозащитники США просят президента Джо Байдена ввести персональные санкции против 15 причастных к пыточной "Изоляция" в Донецке.

Письмо передали в администрацию Белого дома, сообщила координатор проекта Медийной инициативы по правам человека Мария Томак в Facebook.

Подписавшиеся указали, что физическое и психологическое давление на людей в концлагере боевиков угрожают мировой безопасности. На оккупированной территории преступления против заключенных могут остаться безнаказанными.

"Заложники в этом незаконном месте, которым руководят пророссийские силы, находятся из-за их возможной поддержки украинского суверенитета и осуществления свободы выражения мнений. Они регулярно подвергаются пыткам и психологическому и физическому унижению", - говорится в письме.

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Байдена призывают отреагировать на это и ввести соответствующие санкции. Они предусматривают ограничения на въезд в США и замораживание активов в американских банках.

В сеть попали уникальные фотографии концлагеря "Изоляция". Это незаконная пыточная российских оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. На фото: общая территория, инструменты пыток, журнал учета посещения похищенных людей, интерьер камер заключенных, обнесенный колючей проволокой "прогулочный дворик" на несколько кв. м, "куда выводят утром на 5-7 мин.", коридоры, пыточный стол в подвале со скотчем, которым привязывают жертву, а проводами "тапика" - телефон ТА-57 - обматывают конечности или гениталии, обливают водой из пластиковой бутылки и пускают ток.