Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что писали 1-7 декабря в мировых средствах массовой информации об Украине и событиях вокруг нее.

"Западные государства поддержали Киев на фоне угроз из Москвы", BBC, Великобритания

Президент США Джо Байден побеседовал с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Италии. Заверил, что использует все имеющиеся у него инструменты, чтобы предотвратить российскую агрессию против Украины. 7 декабря Байден будет говорить с главой РФ Владимиром Путиным по видеосвязи.

В ходе телефонного разговора 6 декабря западные лидеры обсудили "озабоченность наращиванием российской военной силы возле украинских границ". Пятерка лидеров подтвердила решительную поддержку территориальной целостности Украины.

Вашингтон не планирует военный ответ

Белый дом заявил, что они разработали общую стратегию, "чтобы нанести значительный и серьезный ущерб российской экономике" в случае вторжения. Он включает ограничение доступа русских банков к глобальным денежным платежным системам. В то же время Вашингтон не планирует военный ответ США.

В Госдепартаменте США сказали: реакция Америки будет зависеть от действий Москвы.

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"Если Россия захочет напасть, продлить военную агрессию против Украины, чтобы нарушить ее суверенитет и территориальную целостность. Мы и союзники будем действовать решительно", - заявили в Госдепартаменте.

Москва может планировать военное нападение в конце января

Москва может планировать военное нападение в конце января, говорят украинские официальные лица. Но Кремль обвинил в разжигании напряженности "агрессивную и враждебную риторику" западных стран.

"Байден взвешивает санкции против российских банков, если Путин вторгнется в Украину", Bloomberg, США

Американские и европейские союзники взвешивают санкции против крупнейших банков России и возможность остановить конвертацию рубля в доллар и другие иностранные валюты в случае вторжения.

Санкции против крупнейших банков РФ и ее фонда прямых инвестиций - один из вариантов, которые президент Байден может изложить во время беседы с Путиным во вторник. США могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Наиболее радикальным был бы запрет России доступа к системе финансовых платежей SWIFT

Наиболее радикальным вариантом был бы запрет России доступа к системе финансовых платежей SWIFT. Но это бы нанесло вред рядовым россиянам, поэтому американские чиновники склонны скорее заморозить возможность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты.

Ранее разведка США уведомила союзников, что существует план российского вторжения в Украину с численностью войск до 175 тыс. в 2022 году. Россия отрицает намерения развязать войну и заявила, что Соединенные Штаты и европейские страны должны снизить поддержку Украине, установив де-факто красные линии, включающие запрет вступления Киева в НАТО.

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Путин дает понять, что готов вторгнуться. Его войска сделали это в 2014-м для защиты того, что глава Кремля считает жизненно важными интересами национальной безопасности России. Также он готов вмешиваться в энергетические рынки, угрожая прекратить поставки газа в Европу.

У Путина так много рычагов влияния, потому что он готов платить высокую цену

"У Путина так много рычагов влияния, потому что он готов платить высокую цену. У нас гораздо больше сил, боеприпасов и вещей, которые можем сделать. Но никто никогда не верил, что мы пойдем на такое", - говорит директор Института Кеннана в Центре Вильсона в Вашингтоне Мэтью Рожански.

Сегодняшний телефонный разговор Байдена с Путиным станет четвертым, с тех пор, как президент США вступил в должность в январе.

"Цель Байдена - показать, что у него есть большая возможность действий. Он может сделать разное, но следует убедиться, что угроза достоверна", - говорит Рожански.

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Для Путина цель разговора отчасти состоит в том, что чем больше он взаимодействует с лидером США, тем больше получает легитимность и международное влияние, показывая мастерство на мировой арене. Эта стратегия сработала для него, о чем свидетельствуют четыре разговора с Байденом с января - больше, чем у многих мировых лидеров.

Байден уже отверг красные линии Кремля над Украиной

Главные требования Путина - гарантии США и их союзников, что НАТО не будет расширяться на восток, и не будет размещать там оружие, которое Россия считает угрозой. Однако Байден в минувшие выходные уже отверг красные линии Кремля над Украиной как невозможные для принятия.

Ключевая проблема для Байдена - ведение политики силы. Ему придется убедить Путина, что усиление экономического давления принесет такую боль, которую не причинили предыдущие санкции. В то же время, признавая, что использования армии США не будет.

Российская рулетка по-путински – кто моргнет первым и пойдет на уступки?

"Это русская рулетка по-путински - кто моргнет первым и пойдет на уступки?" - говорит о результатах вторичного разговора директор лондонского агентства Control Risks Оксана Антоненко.

"Россия заплатит деньгами, если нападет на Украину, обещают в США", Global News, Канада

Администрация Байдена имеет множество вариантов, чтобы выполнить обещание нанести финансовый удар по России, если Путин вторгнется в Украину - от прямых санкций против соратников Путина до отключения РФ от SWIFT.

Госсекретарь Блинкен в случае нападения пообещал "экономические меры, от которых воздерживались в прошлом". Президент Байден заявил, что США разработали "самый полный набор инициатив, которые очень усложнят жизнь Путину".

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США уже ввели ряд санкций против российских юридических и физических лиц, связанных с вторжением и аннексией Россией Крыма и поддержкой вооруженных сепаратистов. Санкции США должны были наказать Россию за вмешательство в американские выборы, кибератаки на объекты в Америке и нарушение прав человека в самой РФ.

С 2014 года Запад также помогает Украине наращивать военную мощь. Хотя Путин отрицает намерения начать наступление, его войска на этот раз столкнутся с украинской армией, готовой к сопротивлению.

В свое время Штаты отключили SWIFT иранским банкам из-за их ядерной программы. Следовательно, страна потеряла почти половину доходов от экспорта нефти и треть внешней торговли. Воздействие на российскую экономику России будет столь же разрушительным. Москва зависит от экспорта нефти и газа более чем на треть своих доходов, а также от SWIFT в получении нефтедолларов.

"Байден и Путин обсудят напряженность вокруг Украины", Deutsche Welle, Германия

Путин и Байден обсудят 7 декабря рост напряженности вокруг Украины. Весной, как и сейчас, Россия собрала войска перед разговором с главой Белого дома.

"Это тревожная и опасная ситуация. Возможность горячей войны очень реальна. У Байдена во многом есть преимущество, а Путин очень хочет этой встречи", - говорит бывший дипломат США и ведущий эксперт по разоружению и России Роуз Готтемюллер.

Автор: BBC Российские войска, размещенные в Крыму

"Россия придерживается стратегии сдерживания Запада и Украины. Сосредоточение войск вдоль границ должно остановить Киев от использования военной силы для возвращения контролируемых сепаратистами регионов. Киев отрицает такие намерения. Путин считает западную военную поддержку Украине, в частности, поставки оружия и совместные учения, пересечением красной линии, - говорит аналитик московского центра совета по международным делам Андрей Кортунов.

Глава Кремля хочет "юридические гарантии" против дальнейшего расширения НАТО на восток

В ноябре Путин поднял тему, которую хочет обсудить с Байденом - переговоры о "долгосрочных гарантиях безопасности" от Запада. Несколько дней назад он уточнил, что это значит. Глава Кремля хочет "юридические гарантии" против дальнейшего расширения НАТО на восток. Месседж четко направлен Украине и Грузии, стремящимся присоединиться к Альянсу, и им в 2008-м пообещали присоединения, хотя без конкретных планов. Байден дал понять, что не принимает ультиматумы ни от кого.

Автор: Reuters Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе в день 30-летия создания украинской армии

"Для США и НАТО Украина - независимая и суверенная страна. Этот суверенитет они постоянно поддержат. Путин отматывает историю вспять и пытается отменить распад СССР. Надеюсь, это не приведет к насилию", - говорит Геттемюллер.

Байден поговорит с Путиным, а через два дня встретится с главами государств и правительств, приглашенных на свой саммит демократий, который будет касаться защиты от авторитаризма.

"Украина опровергает утверждение Беларуси о нарушении воздушного пространства", Euronews, ЕС

Беларусь заявила, что в минувшие выходные украинский военный вертолет вторгся в ее воздушное пространство на 1 км. МИД страны вызвал украинского военного атташе для официального протеста.

Киев немедленно отверг обвинения и отрицает сообщение о нарушении воздушного пространства. Украинская пограничная служба заявила, что полеты вертолетов и беспилотников в этом районе должны усилить защиту 1084-километровой украинской границы с Беларусью.

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Спор возник на фоне напряжения между двумя странами, когда Украина начала учение с участием 8,5 тыс. военных у границ с Беларусью. Минск утверждает, что украинские военные учения создали потенциальную угрозу белорусской безопасности.

"Наращивание российской военной мощи возле украинских границ и пограничный кризис с Беларусью взаимосвязаны", - заявил украинский премьер.

Евросоюз обвиняет Беларусь в гибридной войне

Евросоюз обвиняет Беларусь в гибридной войне - поощрении мигрантов незаконно въезжать в ЕС для дестабилизации Запада. Минск обвиняет Евросоюз, что тот не предлагает мигрантам безопасного проезда.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала об обсуждении министрами НАТО в Риге стягивания российских войск к украинским границам, интеграции в ЕС и НАТО Украины, Грузии и Молдовы, а также о суде Китая против Украины из-за отказа Киева продавать китайцам "Мотор Сич" и рекордно крупный украинский ВВП в этом году.