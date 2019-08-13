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вторник, 13 августа 2019 13:17

"Азову" передали тело погибшего офицера

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  Роман Романенко имел прозвище "Бич". ФОТО: azov.org.ua
Роман Романенко имел прозвище "Бич". ФОТО: azov.org.ua

13 августа в результате планового обмена украинская сторона получила тело военного Романа Романенко. Он погиб 10 августа во время выполнения боевого задания.

"За последние семь месяцев службы на передовой Роман Романенко проявил себя как чрезвычайно профессиональный снайпер, был награжден большим количеством наград, в том числе был представлен на орден "За мужество" III степени. Его боец должен получить в ближайшее время. Его пуля для врага всегда была последней. Недавно Бич получил звание офицера", - говорят сослуживцы погибшего.

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В "Азове" полке заявили, что боевики отказались забрать у украинской стороны останки одного из своих погибших, который умер возле населенного пункта Зайцево.

10 августа при выполнении боевого задания погиб азовец Роман Романенко. Боец подорвался на фугасе. Роман родился и вырос в Днепре, ему было 25 лет. В "Азове" Роман служил с конца 2015 года в должности снайпера.

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Дата
13
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