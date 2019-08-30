"Азовцы" поймали ценного свидетеля на передовой

Бойцы батальона "Азов" на Светлодарской дуге провели удачный бой с боевиками.

Взяли в плен одного "ихтамнета" Попова, пишут в пресс-центре батальона.

"Азовцы" заметили группу наемников, пытавшихся пройти на украинские позиции. Такие действия россиян являются нарушением Минских договоренностей и условий "хлебного перемирия".

Фото: Пресс-центр батальона "Азов"

Группа разведки решила открыть огонь по оккупантам, 4 уничтожили, а один попал в плен.

Его отправили в больницу.

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"Боевик рассказал, что служит во 2-м взводе 2-й роты 1-го батальона третьей бригады ДНР. Наемник рассказал, что их группа вышла в "серую зону" с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону. Сам он - уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригады. Он неоднократно пытался покинуть место службы, однако его держали там насильно. На передовую, как свидетельствует пленный, наемников отправляют в качестве наказания.

Командование батальона, по словам наемника, составляют российские офицеры, также стало известно, что в боевых подразделениях псевдореспублик некомплект - в большинстве подразделений служит не более третьей части личного состава. Казармы для размещения боевиков находятся в жилых помещениях местного населения украинских населенных пунктов, захваченных оккупантами. Боевая техника, в том числе танки , которые должны находиться в зоне отвода согласно Минским договоренностям, размещенные на территории гражданских объектов. По информации наемника, российский куратор его бригады проживает в бывшем управлении УБОП Горловки. Эта и множество другой информации, которую "азовцам" сдал пленный враг, в очередной раз подтверждает наличие на наших оккупированных территориях российских солдат, которые, как и раньше, не имеют никаких намерений выполнять любые мирные договоренности", - говорится в сообщении.

В Константиновке Донецкой области полицейским добровольно сдался бывший террорист ДНР. 39-летний житель Константиновки в июне 2014-го подвергся российской пропаганде и присоединился к террористам, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области. Он дежурил в захваченном админздании горисполкома. Затем был направлен на блокпост, где проверял транспорт и граждан.