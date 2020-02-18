Аваков объяснил, как будут работать совместные патрули на Донбассе

Украинская власть рассматривает возможность организации совместных полицейских патрулей с представителями оккупированных районов на Донбассе. Фото - censor.net.ua

Во время переходного периода с началом местных выборов на Донбассе, к совместному патрулированию территории будут допущены представители украинской полиции, миротворческой миссии и территориальных общин.

При этом принципиальным является вопрос не допустить до этого боевиков и тех, кто совершал преступления, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Представитель МВД, украинской полиции, представитель какой-то миротворческой миссии - ОБСЕ или любая другая миссия - и представители территориальных общин", - сказал Аваков.

Он сослался на хорватский опыт создания и деятельности таких общих для патрулирования сил. Отметил, что это достаточно сложно, однако это одна из немногих успешных практик достижения мира.

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Задача таких сил - контроль за правопорядком, пока не начнут действовать украинские органы власти на деокупованной территории Донбасса. Украина не будет допускать к совместному патрулированию тех, кто убивал, стрелял, помогал устанавливать оккупационную власть. Участие представителей территориальных общин в "переходных полицейских силах" - "тонкое поле для спекуляций". Именно поэтому нужно четко определить и сформулировать этот вопрос. Поскольку, согласно "Минску", все "органы власти" и незаконные формирования должны распуститься, то принять участие в совместном патрулировании они не смогут.

"Согласно Минским соглашениями, и все это хорошо знают, в момент перед выборами все незаконные вооруженные формирования: незаконные органы власти, "народная милиция" и другие должны прекратить свое существование. Как только проходят выборы - начинают работать новые органы. Это органы, предусмотренные Конституцией Украины, никаких других быть не может", - пояснил министр.

Еще одним условием безопасности для проведения выборов является контроль украинских пограничников над украинской-российской границей. Также Аваков считает, что боевики покинут Донбасс вместе с оккупационными войсками.

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Отмечается, что ключевую роль в "переходных полицейских силах" будут играть украинские правоохранители. Среди представителей МВД будут много выходцев из Донецкой и Луганской областей.

Как пояснил руководитель министерства, этот процесс должен выглядеть следующим образом: когда начинаются выборы на Донбасс заходит украинская полиция, к ним в присутствии международных сил присоединяются представители местных общин. Далее они начинают совместное патрулирование. В то же время должен устанавливаться контроль над границей. Хотя Аваков соглашается с тем, что сделать это за день невозможно из-за значительной протяженности границы.

Украинская власть рассматривает возможность организации совместных полицейских патрулей с представителями оккупированных районов на Донбассе. Народная милиция ЛНР" и "Народная милиция ДНР" должны быть распущены.