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понедельник, 31 августа 2020 11:38

Аваков назвал заявления Фокина провокацией

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Аваков назвал заявления Фокина провокацией
Арсен Аваков высказался против мнений Витольда Фокина в отношении Донбасса. Фото: dsnews.ua

Скандальные заявления заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина относительно "особого статуса" Донбасса и амнистии прокремлевских боевиков не соответствуют национальным интересам Украины.

Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, высказывания Фокина является "провокационными" и "спекулятивными".

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"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина по общей амнистии и особого статуса для всей территории Донбасса является провокационной и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клаптик украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", - подчеркнул Аваков.

Заявление первого заместителя председателя Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина о возможности проведения выборов в ОРДЛО, общей амнистии и "особого статуса" - это план демонтажа украинской государственности. Если в Минских соглашениях говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Фокин предлагает особый статус для всего Донбасса. Таким образом, представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они просят.

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