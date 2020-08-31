Аваков назвал заявления Фокина провокацией

Арсен Аваков высказался против мнений Витольда Фокина в отношении Донбасса. Фото: dsnews.ua

Скандальные заявления заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина относительно "особого статуса" Донбасса и амнистии прокремлевских боевиков не соответствуют национальным интересам Украины.

Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, высказывания Фокина является "провокационными" и "спекулятивными".

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"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина по общей амнистии и особого статуса для всей территории Донбасса является провокационной и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клаптик украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", - подчеркнул Аваков.

Заявление первого заместителя председателя Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина о возможности проведения выборов в ОРДЛО, общей амнистии и "особого статуса" - это план демонтажа украинской государственности. Если в Минских соглашениях говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Фокин предлагает особый статус для всего Донбасса. Таким образом, представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они просят.