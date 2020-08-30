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"ЕС" требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины

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&quot;ЕС&quot; требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины
Позиция украинской делегации в ТКГ - это вопрос украинской государственности и национальной безопасности. Фото: eurosolidarity.org

Заявление первого заместителя председателя Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина о возможности проведения выборов в ОРДЛО, общей амнистии и "особого статуса" - это план демонтажа украинской государственности. Если в Минских соглашениях говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Фокин предлагает особый статус для всего Донбасса. Таким образом, представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они просят.

"Европейская Солидарность" отмечает, что Украина неделима. Любые посягательства на территориальную целостность государства недопустимы, а выборы могут быть проведены только после освобождения Донбасса без давления, а не под дулами автоматов.

Позиция украинской делегации в ТКГ - это вопрос украинской государственности и национальной безопасности. Нельзя допустить капитуляции, расшатывание ситуации в стране и провокаций подобными заявлениями. Раз требуем от властей немедленно обнародовать позицию украинской делегации. Вместо публикации различных мировоззренческих позиций Фокина, который несколько лет назад призвал Украину с пониманием отнестись к российской аннексии Крыма.

"Европейская Солидарность" требует немедленного устранения Фокина из состава украинского представительства в ТКГ, иначе мы будем считать, что особый статус для всего Донбасса - это предложение Зеленского. И это заставит нас скорректировать отношение партии к самому президенту и занять более жесткую позицию, понимая, что именно он является покровителем капитулянтского курса.

"Европейская Солидарность"
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