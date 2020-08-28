Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах, - Александра Иванюк

29 августа прошло 6 лет со дня гибели 27-летнего Юрия Матущака, учителя истории из Донецка, добровольца из батальона "Днепр-1". Российские наемники убили его, когда выходил Иловайского окружения в 2014-м.

"Юра был абсолютно нетипичным жителем Донецка, - говорит Александра Иванюк, автор романа "Аморе", посвященного памяти Юрия Матущака. - Говорил на чистом украинском языке, рассказывал о различных патриотических акциях, литературных вечерах, встречах с писателями. Входил в группу активистов в Донецке, которые видели город именно украинским и не понимали, почему к ним приезжает так мало писателей, почему так мало книжных магазинов.

Автор: Фото предоставлены проектом Arts & Rights Автор посвященном памяти Юрия Матущак романа "Аморе" Александра Иванюк: "Сейчас иногда говорят, что в Донецке никто Украину не любил. Это неуважение к памяти и Юрия и всех его товарищей, которые годами строили украинский Донецк "

Юра всю жизнь провел в Донецке, очень любил город и пытался его изменить.

Когда к власти пришел Виктор Янукович, в Донецке начали закручивать гайки максимально. Патриотов преследовали, угрожали, пытались припугнуть. На Майдане Независимости в Киеве было много людей, которые стояли бок о бок с одной идеей. Евромайдан в Донецке - это совсем другая история. Он не был массовым, людей запугивали, вносили в "черные списки". Атмосфера страха была несравненно больше, чем в других городах. Те люди, которые несмотря на угрозу выходили на донецкий евромайдан - герои.

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В книге "Аморе" Александра Иванюк описала историю отношений Юрия с его невестой Франческой.

Автор: Фото предоставлены проектом Arts & Rights "Юрий Матущак был совершенно нетипичным жителем Донецка. Говорил на чистом украинском языке, рассказывал о патриотических акции, литературные вечера, встречи с писателями. Входил в группу активистов в Донецке, которые видели город именно украинским ", - говорит Александра Иванюк, автор романа" Аморе ", посвященном памяти Юрия Матущака.

"Франческа - итальянка, ничего не знала о том, что происходит в Украине. Приехала в Донецк учить русский язык и встретила Юру. Начала выходить на протесты, на митинги, которые были опасны. Видела кровь, как ребята были вынуждены бежать, как их окружали и избивали. И перед Юрием тоже стояла дилемма - как уберечь любимого человека, который из другой страны, с другой ментальностью. Когда ты хочешь ее защитить, а она готова с тобой здесь остаться, хотя уже и аэропорта нет, и ее родные постоянно звонят и просят вернуться.

Сейчас иногда говорят, что в Донецке никто Украину не любил. Это неуважение к памяти и Юрия, и всех его товарищей, которые годами строили украинский Донецк.

29 августа в Украине отмечают День памяти защитников Украины. Соответствующий приказ 24 августа 2019 подписал президент Владимир Зеленский. Дата приурочена ко дню наибольшие потери украинской армии на Донбассе - дня выхода из окружения в Иловайске Донецкой области 29 августа 2014 года. Это день памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.