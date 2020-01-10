Асеев рассказал о женщине, которую взяли в плен из-за звонка ему

Освобожденный 29 декабря 2019 года из плена боевиков на Донбассе блогер и журналист Станислав Асеев / скрин

Освобожденный из плена украинский журналист Станислав Асеев рассказал о донетчанке, которую арестовали за то, что она ему позвонила.

Она до сих пор находится в плену, рассказал он в интервью Радио Свобода.

"Женщина, с которой мы общались на оккупированной территории виртуально, я не знал, кто она такая на самом деле. Она тоже писала под псевдонимом. Но после того, как меня арестовали, в один из дней она прислала сообщение о том, что не будет какое-то время выходить на связь, погиб кум в ДТП. Через 5 минут они (МГБ ДНР) уже знали, кто она такая. До сих пор этот человек находится в плену", - рассказал Асеев.

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