Асеев рассказал о женщине, которую взяли в плен из-за звонка ему

Освобожденный из плена украинский журналист Станислав Асеев рассказал о донетчанке, которую арестовали за то, что она ему позвонила.
Она до сих пор находится в плену, рассказал он в интервью Радио Свобода.
"Женщина, с которой мы общались на оккупированной территории виртуально, я не знал, кто она такая на самом деле. Она тоже писала под псевдонимом. Но после того, как меня арестовали, в один из дней она прислала сообщение о том, что не будет какое-то время выходить на связь, погиб кум в ДТП. Через 5 минут они (МГБ ДНР) уже знали, кто она такая. До сих пор этот человек находится в плену", - рассказал Асеев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наших людей там еще много": освобожденный из плена Асеев вернулся в Facebook
Освобожденный из плена террористов журналист Станислав Асеев снял баннер #FreeAseye
Комментарии