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четверг, 02 января 2020 19:45

Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
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Станислав Асеев снял баннер в свою поддержку
Фото: LB
Станислав Асеев снял баннер в свою поддержку
Станислав Асеев снял баннер в свою поддержку
Станислав Асеев снял баннер в свою поддержку
Станислав Асеев снял баннер в свою поддержку

Освобожденный из плена террористов журналист Станислав Асеев снял баннер #FreeAseyev с балкона редакции "Украинской недели".

"Нужно еще психологически адаптироваться, в том числе и к ритму города, к которому не то чтобы не привык - не было возможности. Но, наверное, стоит", - ответил он на вопрос журналистов о том, осознает ли пребывание на свободе, сообщает "Радио Свободы".

Асеев планирует заняться психологической адаптацией, и встретиться с семьей.

"Наверное, будет отдельная работа по "Изоляция" (тайная тюрьма, оборудованная на захваченной наёмниками в 2014 году территории музея современного искусства - бывшего завода изоляционных материалов)", - сказал Асеев.

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Журналист подписал всем желающим книгу "В изоляции" о жизни на оккупированной территории Донбасса. Материалы для нее он писал с января 2015 по май 2017 года.

Станислав Асеев был более 2 лет в плену террористов ДНР. В октябре 2019-го его "приговорили" к 15 годам тюрьмы за "шпионаж" и "экстремизм".

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