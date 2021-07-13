Ярослав Журавель умирал на солнце от полученных ран

Командования ВСУ обвинило военных в собственной смерти. Фото: Новинарня

Год назад, 13 июля 2020-го, российская подлость и бездействие нынешнего командования привела к смерти четырех наших защитников - Дмитрия Красногрудя, Ярослава Журавля и Николая Илина.

Командир разведывательного взвода Дмитрий Красногрудь подорвался на российской мине вблизи Зайвого. СЦКК и ОБСЕ согласовали перемирие, чтобы забрать тело военного.

Враг открыл огонь как только Ярослав Журавель подошел к погибшему.

"На подходах к телу по этой группе открыли огонь. В результате был ранен сержант Ярослав Журавель, который шел первым. Остальная группа смогла отойти, а он остался на поле боя. Встал вопрос эвакуации сержанта Журавля, который все еще был жив.

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Для этого сформировали еще одну группу, куда вошли: разведчик, несколько морпехов и военный медик Николай Илин", пишет благотворительный фонд "Повернись живим".

Украинцы отправили на помощь раненому вторую группу, однако и она попала под обстрел. Военный медик Николай Илин попытался пробежать дальше, однако россияне убили и его.

Боевики вернули тела погибших, однако перед этим поиздевались над ними: вырезали внутренние органы.

Ярослав Журавель умирал на жаре под обстрелами. Сколько он прожил в этом состоянии - неизвестно.

12 июля вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет. В ответ на обстрелы также открывали огонь.