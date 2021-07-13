Оккупанты засыпали с гранатометов. ВСУ ответили

Боевики обстреляли украинцев из гранатометов и пулеметов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

12 июля вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет. В ответ на обстрелы также открывали огонь.

Боевики целились по украинцам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Досталось нашим позициям неподалеку насалених пунктов Золотое-4, Водяное, что на Приазовье и Екатериновка, передают в ООС.

Кроме того, в районе села Мироновский военные заметили вражеский беспилотник типа "Орлан-10". Он пересек линию разграничения.

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Сегодня утром оккупанты стреляли с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Южного.

11 июля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских защитников нет. Стреляли из автоматических станковых, ручных противотанковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также минометов 82-го калибра. Под прицел попали населенные пункты Донецкой области, в частности Пески Ясинувацького района, Широкино Волновахского района, Авдеевка Покровского района, Новоселовка Лиманского района и Нью-Йорк Бахмутского района.