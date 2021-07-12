Оккупанты накрыли с гранатометов украинский Нью-Йорк

Боевики обстреляли украинских воинов из гранатометов и минометов. Фото: pressjfo.news

11 июля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Стреляли из автоматических станковых, ручных противотанковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также минометов 82-го калибра. Под прицел попали населенные пункты Донецкой области, в частности Пески Ясинувацького района, Широкино Волновахского района, Авдеевка Покровского района, Новоселовка Лиманского района и Нью-Йорк Бахмутского района, отчитываются в штабе ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты убили украинского воина. Троих ранили

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил дважды пролетали вражеские беспилотники. Оба пересекли линию разграничения.

В течение 10 июля оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вблизи Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм. Недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем. Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра. Неподалеку Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс