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Оккупанты накрыли с гранатометов украинский Нью-Йорк

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Оккупанты накрыли с гранатометов украинский Нью-Йорк
Боевики обстреляли украинских воинов из гранатометов и минометов. Фото: pressjfo.news

11 июля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Стреляли из автоматических станковых, ручных противотанковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также минометов 82-го калибра. Под прицел попали населенные пункты Донецкой области, в частности Пески Ясинувацького района, Широкино Волновахского района, Авдеевка Покровского района, Новоселовка Лиманского района и Нью-Йорк Бахмутского района, отчитываются в штабе ООС.

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Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил дважды пролетали вражеские беспилотники. Оба пересекли линию разграничения.

В течение 10 июля оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Вблизи Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм. Недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем. Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра. Неподалеку Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс

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Дата
12
июля

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