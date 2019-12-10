Ярош рассказал о планах Кремля в отношении Украины

В Кремле существует план ликвидации государства Украина до 2024-го года.
"Минские соглашения - это путь в никуда, точнее, к уничтожению украинской государственности. Именно поэтому Путин так системно и последовательно добивается их полной реализации. Выполнение так называемых Минских соглашений - это предательство национальных интересов Украины", - говорит лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош у себя на Facebook.
Он дал несколько советов президенту Владимиру Зеленскому, как избежать проблем и противостоять РФ.
альтернатива:
- расчет не на "гнилую плесень Европ", а на собственные силы украинского народа,
- быстрое и результативное реформирования сектора национальной безопасности и обороны; создание действенной системы асимметричного защиты Украины от внешних и внутренних угроз;
- максимальное экономическое развитие Украины;
- нейтрализация колоборантов промосковских сил в тылу (политика, информация, экономика, духовное и культурное сферы и т.п.);
- активизация боевых действий на Востоке, с четкой целью: нанесение максимальных потерь врагу, заставляя его к миру на украинских условиях;
- реализация качественно новой геополитической образ Украины - Балто-Черноморского союза.
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"Этот перечень далеко не полный, не претендует на всеохватность и правильность... но однозначным является то, что играя по правилам извечного врага, мы потеряем государство. Нам, украинском, нужен свой путь к победе, утверждение нашей государственности и субъектности в международной политике, - говорит Ярош. - Достичь же этих целей можно, только имея единство между властью и обществом, четко определив национальную идеологию государства, разработав и реализовав концепцию и программу действий по отвоеванию оккупированных территорий и завоеванию своего "места под солнцем" в современном мире".
9 декабря в Париже прошли переговоры в "нормандском формате".
В них принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрона.
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