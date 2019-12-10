Ярош рассказал о планах Кремля в отношении Украины

Лидер УДА Дмитрий Ярош рассказал о плане Кремля, в котором хотят ликвидировать государство Украина / фото: facebook.com/dyastrub

В Кремле существует план ликвидации государства Украина до 2024-го года.

"Минские соглашения - это путь в никуда, точнее, к уничтожению украинской государственности. Именно поэтому Путин так системно и последовательно добивается их полной реализации. Выполнение так называемых Минских соглашений - это предательство национальных интересов Украины", - говорит лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош у себя на Facebook.

Он дал несколько советов президенту Владимиру Зеленскому, как избежать проблем и противостоять РФ.

альтернатива:

- расчет не на "гнилую плесень Европ", а на собственные силы украинского народа,

- быстрое и результативное реформирования сектора национальной безопасности и обороны; создание действенной системы асимметричного защиты Украины от внешних и внутренних угроз;

- максимальное экономическое развитие Украины;

- нейтрализация колоборантов промосковских сил в тылу (политика, информация, экономика, духовное и культурное сферы и т.п.);

- активизация боевых действий на Востоке, с четкой целью: нанесение максимальных потерь врагу, заставляя его к миру на украинских условиях;

- реализация качественно новой геополитической образ Украины - Балто-Черноморского союза.

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"Этот перечень далеко не полный, не претендует на всеохватность и правильность... но однозначным является то, что играя по правилам извечного врага, мы потеряем государство. Нам, украинском, нужен свой путь к победе, утверждение нашей государственности и субъектности в международной политике, - говорит Ярош. - Достичь же этих целей можно, только имея единство между властью и обществом, четко определив национальную идеологию государства, разработав и реализовав концепцию и программу действий по отвоеванию оккупированных территорий и завоеванию своего "места под солнцем" в современном мире".

9 декабря в Париже прошли переговоры в "нормандском формате". В них принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрона.