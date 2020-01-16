"Армия сохранила репрессивный компонент", - Михаил Самусь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уменьшил призывный возраст с 20 до 18 лет.

Военный аналитик Михаил Самусь заместитель директора в международных вопросах Центра исследования армии, конверсии и разоружения в интервью Gazeta.ua рассказал о главных проблемах обязательной срочной службы.

Автор: uatv.ua "Надо менять сам принцип военной службы", - Михаил Самусь

Почему Зеленский уменьшил призывной возраст?

Об этом надо спрашивать в офисе президента, потому что это стратегический вопрос.

Что даст такое уменьшение призывного возраста для армии?

Ничего. Ведь надо менять сам принцип военной службы. У нас сейчас она сохранила репрессивный компонент — граждан Украины заставляют идти в армию ничего не давая взамен потраченого года. Сейчас призывники не берут участия в боевых дествиях и почти не задействованы в международных учениях. По окончанию службы они не получают военной специальности, а срочная служба должна создавать положительный имидж ВСУ, чтобы люди сами хотели идти в армию.

Что может быть альтернативой?

Сам призыв должен быть справедливым, тоесть призывать всех, однако само прохождение службы сократить на 3 месяца. Убрать подметания части или строевую подготовку, а вместо этого ввести профессиональную компоненту: все 3 месяца солдаты должны интенсивно заниматься по новым методикам и с использованием обучающих тренажеров. Тоесть по методикам Израиля и США. После призывники смогут выбирать: пойти на контракт, записаться в территориальную оборону или уйти в запас. Такой призыв будет эффективным потому что люди уже будут иметь навыки, а на контракт пойдут мотивированные люди.

Автор: uatv.ua "Срочная служба должна создавать положительный имидж ВСУ, чтобы люди сами хотели идти в армию", - Михаил Самусь.

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Не грозит нам массовое уклонение?

У нас сейчас идет диджитализация, это позволит иметь базу данных по всем. Ловить призывников будет гораздо легче. Но это не выход, потому что человеку сейчас необходимо предложить службу, на привлекательных условиях, где он чему-то научится. Где он круглосуточно будет учиться по методикам Израиля, или США. Сделать так, чтобы солдат не спрашивал себя "зачем я это делаю", а получил навыки и смог дальше выбирать. Если ввести такую ​​систему, то не будет этого напряжения в обществе из-за призыва. Это реально - сделать такие условия, в которых люди смогут поднять свою самооценку и самореализоваться, потому что в наше время это главное для человека.

Какие последствия от уменьшения возраста? После школы не начнут сразу убегать в Польшу, чтобы не служить?

У нас все граждане вольны делать то, что хотят. Могут поехать в Польшу, если захотят. Какая разница между призывом в 20 и 18 лет? Никакой. Это ничего не меняет, потому что военкоматы и так работают с призывного контингентом с 14-ти лет. Это не будет угрожать массовым бегством юношей.