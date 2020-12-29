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"Арестович завел группу снайперов на минное поле" - заместитель секретаря СНБО

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&quot;Арестович завел группу снайперов на минное поле&quot; - заместитель секретаря СНБО
Він також назвавши Арестовича" маніпулятором чистої води "та"провокатором". Фото: facebook.com/Kryvonos Serhii

Советник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович завел группу снайперов из Десны на минное поле, где двое погибли, а еще троих тяжело ранили.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос в своем интервью "НВ".

"Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта, - а каким взводом, какой ротой командовал господин Арестович? Никакой. Почему он только в августе 2018 года ушел на войну? А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018-го он завел на минное поле снайперов из Десны? Почему он не расскажет, каким образом и для чего он это сделал? Его приглашали на эфиры, потому что приглашали тех, кто не был на войне. Все адекватные профессионалы и патриоты были на войне, а это чудо осталось и начало себя подавать как военного супер-специалиста. Потому что те, кто должен был защищать Украину, - они защищали ее на фронте. А тот, кто отсиживался в кустах, начал себя представлять военным спецом" - сказал Кривонос.

Он также назвал Арестовича "манипулятором чистой воды" и "провокатором".

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Для украинских призывников предлагают ввести возможность проходить срочную службу не в армии, а в батальонах территориальной обороны без отрыва от места постоянного проживания. А после прохождения обучения - держать дома оружие.

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29
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