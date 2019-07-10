Американцы строят для украинского флота новый пирс

Автор: Армія Inform Здание операционного центра

Военные строители из США осуществят демонтаж старого пирса и строительство нового на военно-морской базе ВМС ВС Украины в Очакове на Николаевщине.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Автор: Армія Inform Ангар для ремонта катеров ВМС ВС Украины построенный американской стороной

Дайверы из Соединенных Штатов отремонтируют и укрепят один из существующих на базе пирсов. Начнут с составления карты морского дна, чтобы убедиться, что там смогут швартоваться большие корабли.

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В будущем эту базу смогут использовать НАТО и американские военные корабли. И, соответственно, действовать недалеко от аннексированного Россией Крыма в рамках совместных с Украиной учений и военных операций в Черном море.

Американские военные уже построили штаб для Военно-морских сил Украины в Очакове. Сейчас идет реконструкция объектов, необходимых для полноценного проведения учений серии "Sea Breeze".