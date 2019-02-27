Американцы показали, чем заменят легендарные Абрамсы

В США презентовали M1A2C Abrams нового поколения. Фото: National Interest.

Вооруженные силы США представили новый M1A2C Abrams нового поколения.

Этот танк оснащен обновленной активной и пассивной броней которая будет защищать экипаж от врага, пишут National Interest.

Первые снимки M1A2C продемонстрировали в Аризоне, на полигоне Юма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Один выстрел стоит 20 000 долларов" - эксперт рассказал сколько стоит уничтожение русских на Донбассе

Танке усилили башню и улучшили систему активной защиты Trophy. Эта система обнаруживает вражеский снаряд еще в полете и уничтожает его.

M1A2C это последняя на данный момент модель знаменитого танка которую будут выпускать серийно. Для этого Конгресс выделил 1,5 долл.

С начала года в Вооруженные Силы поставили более 650 образцов вооружения и военной техники. В частности, боевые машины пехоты, автомобильную технику, артиллерийские системы, автоматические пушки, радиотехнические средства, беспилотные авиационные комплексы, средства связи. В прошлом году - 21 образец вооружения и военной техники.