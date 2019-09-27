Абромавичус ввел первую существенную реформу украинской оборонки

Укрспецэкспорт вернули под контроль Укроборонпрому.
Генеральный директор государственного концерна Айварас Абромавичус подписал соответствующий указ, сообщается на сайте.
"Изменения в устав Укрспецэкспорта, внесенные 19 августа 2019 предыдущим руководством концерна, наделялась неприсущими полномочиями. Также существенно уменьшались рычаги влияния Укроборонпрома на деятельность Укрспецэкспорта, - сообщили в Укроборонпрома.
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Новое руководство за изменения устава планировало сделать управление "Укрспецэкспорт" единоличным - через руководителя предприятия.
"Укрспецэкспорт" является крупнейшим экспортером военной техники и оружия в нашей стране.
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