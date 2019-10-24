"Я - донецкий": в сети поиздевались над новым трамваем боевиков ДНР

В Донецке готовятся к повторному запуску новых трамваев.

"Фокус с трамваями не особо удался. Причина была проста и гениальна одновременно: низ, тележка, так сказать, "ученые" ДНР оставили от чешского трамвая, от старого. Верх же прицепили производства РФ, с глючной аппаратурой, дешевой проводкой и пластиковым корпусом", – пишет украинский блогер Фашик Донецкий, передает OBOZREVATEL.

Первый запуск данного проекта был провален, поэтому трамваи отправили на доработку и исправление недостатков.

"Этот гроб на колесах глючил и недоросы боялись, что под фанфары и барабаны ватных пропагандистов эта железяка станет для обычных пассажиров братской могилой", – отметил блогер.

Первый запуск трамвая был провален, поэтому трамваи отправили на доработку. Фото: fakty.ua

Как только начали разбирать железяку, плохо работала ижевская электроника. Из-за проблем с ижевской электроникой начали вонять тормозные прокладки, в салоне пахло гарью.

По словам блогера, из-за проблем с российской электроникой у трамвая часто пропадают тормоза при спуске вниз, особенно если он загружен пассажирами.

"Самое печальное то, что оккупационная власть таки собирается запустить трамваи в эксплуатацию, а значит, будут жертвы среди обычных людей, которые понятия не имеют, что они будут ездить не в трамвае, а в гробу на колесах", – добавляет он.

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Кабмин обязал Нафтогаз поставлять газ для оккупированных территорий Донбасса. Согласно постановлению №875, будут поставлять "голубое топливо" без учета в минимальном уровне расчета задолженности за потребленный ресурс. Для всего остального населения Украины цена на природный газ вырастет на 20%.