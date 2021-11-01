93-я бригада показала место гибели сержанта Георгия Халикова

На Донбассе в селе Гранитном в Бойковском районе Донецкой области между домами рядом с грунтовой дорогой показали огромную воронку от снаряда.

Это место гибели украинского воина - сержанта Георгия Халикова, сообщает 93-я ОМБр "Холодный Яр" в Facebook.

"Он погиб прямо здесь, на дороге. Умереть мог любой, кто здесь ходит", - говорят военные.

Фото: facebook.com/93OMBr

Через реку Кальмиус находится село Старомарьевка. Оно должно быть подчинено Мирненской администрации, но находится в "серой зоне". Село не подконтрольно украинской власти, его жители полностью оторваны от всех благ цивилизованного мира. Там нет ни нормальной инфраструктуры для жизни, ни магазинов, ни больниц, ни школ.

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26 октября во время выполняя боевого задания в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций погиб украинский воин - мастер-сержант Халиков.