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понедельник, 08 октября 2018 08:01

"50 кусочков Серого" - в сети показали мертвого боевика

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В районе Горловки на Донбассе ликвидировали боевика 24-летнего Евгения Сергиенко по кличке "Серый".

"Сергиенко Евгений Васильевич" Серый "(Горловка, 10/07/94) погиб в р-не Горловки", - сообщает блогер под ником NecroMancer в Twitter.

Автор: twitter.com/666_mancer
  На Донбассе ликвидировали 24-летнего боевика Евгения Сергиенко по кличке "Серый"
На Донбассе ликвидировали 24-летнего боевика Евгения Сергиенко по кличке "Серый"

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"50 кусочков Серого", "Не думал, что когда-нибудь будет радовать смерть человека!", "Парню всего 20 лет было, когда в Донецк пришли оккупанты. Конец был предсказуем", "А в чем была храбрость ???" - комментируют фото в сети.

 

На оккупированном Донбассе умер пророссийский боевик 25-летний Евгений Волошин. Причина смерти не известна. Волошин родился в Красном Луче (ныне - Хрустальный) Луганской области. В 2014 году он окончил Донецкий юридический институт Министерства внутренних дел Украины по специальности "Подготовка специалистов для подразделений милиции общественного порядка".

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Дата
08
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