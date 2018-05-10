5 трупов и 7 раненых: боевики провалили атаку на Авдеевском направлении

Автор: Прес-центр штаба АТО Ситуация в районе проведения ООС 9 мая оставалась сложной. По всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия

За прошедшие сутки, 9 мая, на Авдеевском направлении в результате ответного огня украинских военных боевики потеряли 5 человек погибшими и 7 ранеными.

Об этом свидетельствуют данные разведки, передает пресс-центр операции Объединенных сил.

В целом, ситуация в районе проведения ООС оставалась сложной. По всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Активная оборона позиций не позволила противнику улучшить тактическое положение.

Наиболее напряженной обстановка оставалась в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Широкино.

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Российско-оккупационные войска 20 раз применяли артиллерию и минометы, 53 раза вели прицельный огонь по позициям ООС с применением стрелкового оружия, гранатометов, вооружения БМП. На некоторых направлениях противник прибегал к активным штурмовым действиям.