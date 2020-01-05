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воскресенье, 05 января 2020 09:29

4 выстрела, двое раненых: на Донбассе прошли беспокойние сутки

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4 выстрела, двое раненых: на Донбассе прошли беспокойние сутки
Двое военнослужащих Объединенных сил 4 января получили ранения. Фото: vchasnoua.com

Российские оккупационные войска на Донбассе за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня 4 раза.

Враг обстрелял позиции украинских бойцов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

В районе оперативно-тактической группировки "Схід" российские наемники трижды обстреляли позиции Объединенных сил из различного вида оружия. Выстрелы были у Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного.

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Выстрелы были также возле Новолуганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".

Двое военнослужащих Объединенных сил 4 января получили ранения. Они подорвались на неизвестном устройстве. Сейчас бойцы в больнице получают помощь.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

1 января 2020 в Донбассе ликвидировали боевика по имени Кирилл Сугань. Он родился в Донецке 9 июня 1992 года. Больше информации о боевике нет. В сети опубликовали его фото.

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Дата
05
января

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