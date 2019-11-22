22-летний раненый боец вышел из комы

Дефект черепа бойца врача накрыли специальной пластиной 12*12 см. Фото: val.ua

Боец Елизар, 22 года, получил проникающую черепно-мозговую травмирует поселке Зайцево Донецкой области. Обломки разрушили 20% мозга бойца.

"За считанные часы после ранения его привезли в Мечникова. Нейрохирурги бросили вызов смерти", - пишет главный врач клинической больницы им. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.

В течение 10 дней после операции военный был в коме. Месяц тело не проявляло никаких движений.

"Но свет рассеяло тьму, Елизар пришел в себя. Появилась динамика, речь, желание жить. Впереди реабилитация в госпитале", - говорит врач.

Дефект черепа бойца врача накрыли специальной пластиной 12*12 см, она позволит ему жить полноценной жизнью.

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21 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов боевые травмы получили трое военнослужащих.