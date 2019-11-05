19 - посмертно: Зеленский наградил 46 военнослужащих

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 46 военнослужащих Украины, 19 из них были посмертными.
Указ №804 / 2019 опубликован на сайте главы государства.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени
Бондаренко Валерия Николаевича (посмертно) - майора
Наградить орденом "За мужество" II степени
Вегеру Геннадия Петровича (посмертно) - солдата
Горбаня Андрея Викторовича (посмертно) - сержанта
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Наградить орденом "За мужество" III степени
Бардалима Александра Владимировича (посмертно) - старшину
Грицаюка Александра Владимировича (посмертно) - сержанта
Джерелейко Романа Васильевича (посмертно) - солдата
Евстигнеева Василия Владимировича (посмертно) - солдата
Куцыка Владимира Анатольевича (посмертно) - солдата
Линчевского Александра Валерьевича (посмертно) - матроса
Лободу Эдуарда Витальевича (посмертно) - старшего солдата
Ляшко Александра Ивановича (посмертно) - старшего матроса
Маркевича Владимира Михайловича (посмертно) - старшего сержанта
Маркива Александра Сергеевича (посмертно) - старшего лейтенанта
Никоненко Ярославу Сергеевну (посмертно) - старшего солдата
Обуховского Николая Николаевича (посмертно) - прапорщика
Плотникова Олега Олеговича - прапорщика
Савинова Сергея Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
Салитру Владимира Богдановича (посмертно) - старшего солдата
Самусенко Виктора Валентиновича - старшего матроса
Сорочинского Анатолия Ярославича (посмертно) - солдата
Спаса Романа Леонтьевича - старшего сержанта
Товкиса Владимира Юрьевича - прапорщика
Федорченко Вадима Александровича (посмертно) - старшего солдата
Наградить медалью "За воинскую службу Украине"
Галку Андрея Николаевича - старшего сержанта
Комерзан Сергея Игоревича - майора
Лисовского Анатолия Анатольевича - майора
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Наградить медалью "Защитнику Отечества"
Беляева Виктора Александровича - старшего сержанта
Большого Владимира Анатольевича - матроса
Вишневского Виктора Анатольевича - солдата
Власенко Анатолия Викторовича - старшего сержанта
Додик Руслана Олеговича - солдата
Kapпюшина Владислава Васильевича - старшего матроса
Маневича Богдана Николаевича - старшего сержанта
Матушанского Александра Александровича - старшего солдата
Нехаева Вячеслава Викторовича - сержанта
Орлова Виталия Валентиновича - младшего сержанта
Очеретного Назара Дмитриевича - старшего матроса
Полупанова Максима Анатольевича - старшего сержанта
Рыбака Александра Сергеевича - старшего солдата
Роженко Дмитрия Александровича - солдата
Степанищева Романа Викторовича - матроса
Тхаровского Андрея Валентиновича - солдата
Харченко Виталия Григорьевича - солдата
Шамрай Владислава Сергеевича - младшего сержанта
Яковенко Сергей Николаевич - старшего матроса
Ященко Николая Николаевича - солдата.
Президент Украины В.Зеленский
Российская агрессия на Донбассе продолжается шестой год.
В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.
12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.
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