19 - посмертно: Зеленский наградил 46 военнослужащих

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 46 военнослужащих Украины, 19 из них были посмертными.

Указ №804 / 2019 опубликован на сайте главы государства.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени

Бондаренко Валерия Николаевича (посмертно) - майора

Наградить орденом "За мужество" II степени

Вегеру Геннадия Петровича (посмертно) - солдата

Горбаня Андрея Викторовича (посмертно) - сержанта

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Наградить орденом "За мужество" III степени

Бардалима Александра Владимировича (посмертно) - старшину

Грицаюка Александра Владимировича (посмертно) - сержанта

Джерелейко Романа Васильевича (посмертно) - солдата

Евстигнеева Василия Владимировича (посмертно) - солдата

Куцыка Владимира Анатольевича (посмертно) - солдата

Линчевского Александра Валерьевича (посмертно) - матроса

Лободу Эдуарда Витальевича (посмертно) - старшего солдата

Ляшко Александра Ивановича (посмертно) - старшего матроса

Маркевича Владимира Михайловича (посмертно) - старшего сержанта

Маркива Александра Сергеевича (посмертно) - старшего лейтенанта

Никоненко Ярославу Сергеевну (посмертно) - старшего солдата

Обуховского Николая Николаевича (посмертно) - прапорщика

Плотникова Олега Олеговича - прапорщика

Савинова Сергея Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

Салитру Владимира Богдановича (посмертно) - старшего солдата

Самусенко Виктора Валентиновича - старшего матроса

Сорочинского Анатолия Ярославича (посмертно) - солдата

Спаса Романа Леонтьевича - старшего сержанта

Товкиса Владимира Юрьевича - прапорщика

Федорченко Вадима Александровича (посмертно) - старшего солдата

Наградить медалью "За воинскую службу Украине"

Галку Андрея Николаевича - старшего сержанта

Комерзан Сергея Игоревича - майора

Лисовского Анатолия Анатольевича - майора

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Наградить медалью "Защитнику Отечества"

Беляева Виктора Александровича - старшего сержанта

Большого Владимира Анатольевича - матроса

Вишневского Виктора Анатольевича - солдата

Власенко Анатолия Викторовича - старшего сержанта

Додик Руслана Олеговича - солдата

Kapпюшина Владислава Васильевича - старшего матроса

Маневича Богдана Николаевича - старшего сержанта

Матушанского Александра Александровича - старшего солдата

Нехаева Вячеслава Викторовича - сержанта

Орлова Виталия Валентиновича - младшего сержанта

Очеретного Назара Дмитриевича - старшего матроса

Полупанова Максима Анатольевича - старшего сержанта

Рыбака Александра Сергеевича - старшего солдата

Роженко Дмитрия Александровича - солдата

Степанищева Романа Викторовича - матроса

Тхаровского Андрея Валентиновича - солдата

Харченко Виталия Григорьевича - солдата

Шамрай Владислава Сергеевича - младшего сержанта

Яковенко Сергей Николаевич - старшего матроса

Ященко Николая Николаевича - солдата.

Президент Украины В.Зеленский

Российская агрессия на Донбассе продолжается шестой год.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.