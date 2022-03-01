12 украинским защитникам присвоили Героя Украины

Указом президента Владимира Зеленского полковнику Александру Оксанченко присвоили звание Герой Украины по награждению ордена "Золотая Звезда" (посмертно). Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины 12 украинским защитникам. Среди них - шесть посмертно.

Соответствующий документ от 28 февраля был обнародован на сайте главы государства.

Погибшие воины, которым присвоили звание Героя Украины:

1. Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим подняться в воздух.

2. Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.

3. Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага.

4. Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.

5. Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.

6. Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло наших от ракетного удара.

Александр Оксанченко – депутатом городского совета Миргорода на Полтавщине – был одним из лучших украинских летчиков-истребителей в мире, рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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"Война забрала одного из лучших украинских летчиков-истребителей в мире, жителя Полтавщины, полковника Александра Оксанченко", - написал Лунин в Facebook.

Погибший пилот служил в 831 бригаде тактической авиации Миргорода. На его счету – более 2 тыс. летных часов. По словам Лунина, он безупречно выполнял самые сложные элементы высшего пилотажа.

"Выступал на авиашоу: SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest. Во время Czech International Air Fest-2017 Александр Оксанченко на боевом самолете-истребителе Су-27 выполнил фигуры высшего пилотажа", - добавил Лунин.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.