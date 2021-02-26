10 обстрелов за сутки, в ход пошло запрещенное вооружение: военные рассказали о ситуации на передовой

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. В том числе били из запрещенного вооружения. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Так, недалеко Лебединского окупанты открыли прицельный огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Чаще всего противник обстреливал наших воинов в районе населенных пунктов Желобок, Славное и Пески. На этих направлениях враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также - стрелкового оружия. Неподалеку Луганского - с ручного противотанкового, а у Шумов - со станкового противотанкового гранатометов.

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"Целью провокаций оккупантов за прошедшие сутки было создание очагов напряжение вдоль всей линии разграничения и дискредитация ВСУ обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Для этого оккупанты традиционно использовали манипуляции с введением режима тишины. Для блокировки свободного пересечения гражданами КПВВ "Оленевка-Новотроицкое", накануне дня его открытия российско-оккупационными войсками, противник предпринял откровенные огневые и информационные провокации в районе Оленевки. Для усиления пропагандистского эффекта российскими наемниками используются все возможные меры, в том числе откровенная ложь и фабрикуются материалы для показа на российских информационных ресурсах", - рассказали в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 26 февраля, со стороны российских оккупантов было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. У Песков противник открывал огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение по Донбассу.