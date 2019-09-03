Звезды "Мстителей" рассказали, почему ушли из вселенной Marvel

Почему Дауни-младший и Эванс ушли из вселенной Marvel. Фото из открытых источников.

Голливудские актеры, сыгравшие в блокбастере "Мстители: Завершение" Роберт Дауни-младший и Крис Эванс покидают киновселенной Marvel.

В недавнем интервью актер объяснил, почему он со своим коллегой по ленте решил выйти из игры.

"Нам нужно было уйти. Мы сделали свой выбор и знали, что это часть нашей работы - сойти с автобуса, пока он отправляется в другие пункты назначения. В этом есть что-то отрезвляющее. Я рад, что мы с ним будем там, чтобы поздравить других , когда и они сойдут с дистанции", - рассказал Дауни-младший в интервью Disney twenty-three, передает ТСН.

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Несмотря на уход из киновселенной Marvel у Роберта и Криса есть много новых проектов. Эванса можно будет увидеть в таких фильмах "Курорт для ныряльщиков на Красном море" и "Достать ножи". А вот Дауни-младший появится в "Путешествия Доктора Дуллитла", премьера которого запланирована на 2020 год и в продолжении "Шерлока Холмса" в 2021-м.

В этом году фестиваль Koktebel Jazz пройдет в Киеве и будет называться "Джаз Коктебель: творческая дача". Локациями станут Труханов остров, пляж и площадка южного берега Киева, где на 3 дня "создадут настоящий Крым".