Звезды мировой оперной сцены выступят в Киеве. Вход свободный

Автор: Фото предоставила Ольга Стельмашевская 5 оперных певцов выступят 19 мая на гала-концерте на Софийской площади

19 мая в Киеве состоится гала-концерт украинских звезд мировой оперной сцены. Пройдет на Софийской площади. Вход свободный.

Программа концерта на открытом воздухе будет состоять из произведений мировой классики. Будут выступать сопрано Людмила Монастырская, тенор Валентин Дитюк, бас Сергей Магера, бас Тарас Штонда, баритон Андрей Бондаренко.

"Им рукоплещут зрители самых престижных сцен мира - "Ла Скала", "Метрополитен-опера", "Ковент-Гарден", Цюрихской и Берлинской опер и многих других. К сожалению, в последние годы они редко бывают в Украине, а их родной украинский зритель лишен возможности встречи с прекрасным искусством. Поэтому организаторы концерта – Министерство культуры Украины и художественный руководитель проекта Анатолий Соловьяненко решили сделать это мероприятие социальным и объявили о бесплатном входе. Почетными гостями праздника дипломаты из всех стран Европейского Союза", - говорится в анонсе события.

Выступления будут проходить в сопровождении Симфонического оркестра Национальной филармонии Украины под руководством главного дирижера проекта Николая Дядюры и приглашенного дирижера Дмитрия Логвина. В концерте примет участие Национальная академическая хоровая капелла Украины "ДУМКА" под руководством главного дирижера Евгения Савчука, которая празднует в этом году свое 100-летие.

Гала-концерт начнется в 19:30. В этом году мероприятие приурочили к ежегодному Дню Европы в Украине, который отмечается в третью субботу мая.

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"Художником оформления сцены на Софийской площади стала подросток Александра Шпильфогель, которая учится в 9 классе и очень любит путешествовать по миру. В Страсбурге она увидела много аистов именно таких, которые летом кружат над ее домом в Киеве. Учитель рассказал ей, что аист за всю жизнь семью создает только один раз. Эта птица путешествует по Европе, но гнездышко вьет в Украине, и детишки у нее появляются также на родине. То есть аист всегда возвращается домой. Так и украинцы - путешествуют по миру, набираются знаний и вдохновения, но сердце всегда зовет их в Украину. Именно эта информация вдохновила Александру на создание коллажа из нот украинских песен в образе удивительного аиста", - говорится в анонсе гала-концерта.